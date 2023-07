Cuiabá x São Paulo: onde assistir ao vivo, escalações e desfalques para a partida válida pelo Campeonato Brasileiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 20:10 Compartilhe

O São Paulo entra em campo para enfrentar o Cuiabá, às 18h30 (de Brasília) deste sábado (22), na capital mato-grossense, pelo Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o objetivo da equipe de Dorival Júnior é evidente: manter a boa fase. O Tricolor ocupa a quarta colocação na classificação, com 25 pontos. Uma combinação de resultados pode levar o clube do Morumbi à vice-liderança.

O Tricolor não perde há seis jogos. No período foram cinco vitórias e um empate, sequência inferior apenas à alcançada por Dorival em sua chegada, no início da principal competição nacional.

Para o duelo no Mato Grosso, o São Paulo vive o dilema de escalar força máxima desde o início ou optar por uma formação mista, buscando preservar suas principais peças de olho no confronto de terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o rival Corinthians, em Itaquera.

Alguns desfalques são certos para o jogo. O atacante David está suspenso, enquanto o lateral-direito Rafinha foi liberado por diretoria e comissão técnica para participar de um evento na Alemanha do Bayern de Munique onde será homenageado. Em compensação o treinador contou com retornos importantes de mais nomes que estavam entregues ao departamento médico: o zagueiro Beraldo e o meia Talles Costa voltam a ser relacionados após se recuperarem.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ x SÃO PAULO

CAMPEONATO BRASILEIRO – 16ª RODADA



Data e hora: 22/7/2023 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (Fifa-RJ)

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Deenílson e Fernando Sobral; Clayson, Deyverson e Jonathan Cafú

Técnico: António Oliveira

SUSPENSO: Pablo Ceppelini

PENDURADOS: Denílson e Jonathan Cafú

SÃO PAULO

Rafael; Nathan (Raí Ramos), Arboleda (Matheus Belém), Diego Costa (Beraldo) e Caio (Welington); Pablo Maia, Alisson (Luan) e Nestor (Michel Araujo); Juan (Alexandre Pato), Luciano e Calleri (Erison)

Técnico: Dorival Júnior

CONTUNDIDOS: Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Alan Franco (dores na perna direita), Gabriel Neves (fraturas nas costelas) e Moreira (aprimoram forma física)

SUSPENSO: David

PENDURADOS: Alan Franco, Rafinha, Raí Ramos, Caio, Patryck, Alisson, Rodriguinho, Wellington Rato, Michel Araújo, Luciano, Calleri e Marcos Paulo

