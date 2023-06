Cuiabá x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 14:19 Compartilhe

Cuiabá e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 20h (Horário de Brasília), na Arena Pantanal, pela 11ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Premiere e em tempo real no LANCE!.

O Dourado está na 14ª colocação com 12 pontos conquistados e busca uma vitória para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. O Glorioso é o líder da competição e vai atrás de um resultado positivo fora de casa para continuar na primeira posição.

NOTA FICHA – CUIABÁ X BOTAFOGO

Local: Arena Pantanal (Cuiabá)

Data e Horário: 22 de junho, às 20h (Horário de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ribeiro e Luanderson Lima dos Santos

VAR: Wagner Reway

Onde Assistir: Premiere e em tempo real no LANCE!

CUIABÁ (Técnico: Antonio Oliveira)

Provável Escalação: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Wellington Silva e Deyverson.

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Provável Escalação: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Breno; Júnior Santos, Luis Henrique e Tiquinho Soares.

