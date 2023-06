Cuiabá x Botafogo: CBF escala árbitro envolvido em polêmica para apitar jogo do Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 13:41 Compartilhe

Flavio Rodrigues de Sousa foi designado para apitar Cuiabá x Botafogo na próxima semana. O árbitro se envolveu recentemente em uma polêmica em um jogo da equipe alvinegra no Brasileirão e novamente participará de uma partida do time de Luís Castro.

O juiz foi escalado para atuar no VAR da partida entre Athletico-PR x Botafogo, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. A arbitragem acabou se envolvendo em uma polêmica no fim do jogo e este episódio acabou gerando revolta em dirigentes, jogadores e torcedores alvinegros.

+ Felipão interrompe aposentadoria, Vasco aguarda resposta por zagueiro da Premier League… o Dia do Mercado!

+ Botafogo questionará CBF por conta do pênalti não marcado na Arena da Baixada

O confronto aconteceu no dia 3 de junho. O Glorioso estava sendo derrotado pelo Furacão por 1 a 0. Nos últimos minutos de jogo, Janderson levou um tronco nas costas e acabou sendo derrubado dentro da área. A equipe do VAR, integrada por Flavio, não enxergou uma infração na jogada. O lance gerou muita repercussão nas redes sociais

Cuiabá e Botafogo se enfrentam na próxima quinta-feira (22), às 20h, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. O time de Luís Castro busca uma vitória fora de casa para se manter na liderança isolada do Brasileirão

E MAIS: