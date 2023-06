Cuiabá arrecada três vezes mais quando joga contra equipes do eixo Rio-SP

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 11:03 Compartilhe

O Cuiabá se prepara para enfrentar o Botafogo, nesta quinta-feira (22), na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro. O time mato-grossense entra em campo com quatro jogos de invencibilidade e um grande retrospecto contra o time carioca. Em cinco confrontos, foram três vitórias, um empate e apenas uma vitória para o adversário.

Além do ótimo retrospecto, o Dourado possui outro fator positivo: todos os jogos disputados contra times do eixo Rio-SP lotam as arquibancadas da Arena, arrecadando três vezes mais em bilheterias do que contra equipes de outras regiões do país.

Chegando apenas na rodada 11 do campeonato, o Cuiabá já bateu recorde com a maior média de público da história do torneio. Em 10 rodadas da competição, o Dourado já arrecadou R$ 2.082.320, tendo média de público na Arena Pantanal que já é maior em comparação ao ano passado: 12.835 até o momento. O clube ainda não enfrentou nenhum time carioca ou paulista dentro de casa neste ano.

– Vejo que a Arena Pantanal tem um clima muito diferente dos outros estádios elite. A principal mudança está no perfil dos torcedores. Contamos com uma presença massiva de mulheres e crianças nos jogos do clube. Temos uma política mais rígida para evitar casos de violência. Nessas partidas contra os grandes clubes da Série A, que contam com muitos apoiadores na cidade, existe um apelo ainda maior para o torcedor comparecer no estádio – comenta Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá.

>Olho no Brasileirão! Assine o Prime Video e acompanhe todos os jogos do seu time do coração!



Para se ter uma ideia, em apenas sete confrontos diante dos times do eixo Rio-SP no Brasileiro de 2022, o Cuiabá arrecadou R$ 9.974.400 e teve uma média de 23.190 torcedores nas arquibancadas. Nas outras doze partidas dentro de casa contra times de fora do eixo, o clube arrecadou R$ 2.712.030, com uma média de 9.404 torcedores no estádio.

Além da estrutura da Arena Pantanal, que já foi palco de jogos da Copa do Mundo, outro fator que atrai a torcida cuiabana são os valores dos ingressos. Acessíveis, as entradas custam a partir de R$ 10 no setor Sul Inferior. Para visitantes, o setor Norte Superior custa a partir de R$ 40.

E MAIS: