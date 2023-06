Cuéllar sim, Veríssimo não! Entenda porque o Corinthians insiste na contratação do volante, mas desistiu do zagueiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 15:46 Compartilhe

O Corinthians chegou a acertar a contratação do volante Cuéllar e do zagueiro Lucas Veríssimo há algumas semanas, mas viu as equipes em que esses atletas atuam dificultarem o negócio. Porém, nos últimos dias a negociação com o meio-campista foi retomada e está próxima de um desfecho positivo, enquanto o defensor é tratado como carta fora do baralho.

Isso porque o Benfica, de Portugal, clube que Veríssimo defende, não se mostrou aberto para negociar algumas condições para liberar o jogador por empréstimo ao Timão. Já o Al Hilal, atual equipe de Cuéllar, abriu conversas com os alvinegros para encontrar uma situação em que ambos saíssem favorecidos.

Em relação a Lucas Veríssimo, o acordo feito foi diretamente com Paulo Pitombeira, que é empresário do atleta e possui boa relação com a direção corintiana. Como o jogador não vem atuando com frequência nos Encarnados desde que sofreu uma lesão no joelho, no fim de 2021, a ideia do representante era colocá-lo novamente no futebol brasileiro para que o profissional ganhasse ritmo e retomasse às atuações que os levaram até mesmo à Seleção Brasileira. No entanto, o clube português pediu uma compensação financeira pela cessão, o que não agradou o Corinthians, que encerrou as tratativas. A postura do Benfica foi motivada pelo receio de perder um dos seus zagueiros titulares, António Silva e Nicolás Otamendi, na janela de transferências do meio do ano.

O Al Hilal, por sua vez, aceitou baixar a sua pedida para liberar Cuéllar. Inicialmente, o clube saudita queria 5 milhões de euros (R$ 23,8 mi, na cotação atual) para vender o colombiano ao Timão. Porém, recentemente o time árabe fechou a contratação de Rúben Dias e fez proposta por Sergio Busquets, que cumprem funções semelhantes às do volante ex-Flamengo.

Cuéllar está no Al Hilal, da Arábia Saudita, desde 2019, quando saiu do Flamengo (Foto: Divulgação / Al Hilal)

A tendência é que as diretorias de Corinthians e Al Hilal se acertem até o fim deste mês, para que Cuéllar fique à disposição do Timão logo nos primeiros dias após a abertura da janela de transferências, que é dia 3 de julho no Brasil.

Caso se concretize o acordo para que o meio-campista vista a camisa corintiana nas próximas três temporadas, a diretoria cumprirá a segunda das quatro ‘metas’ para o futebol neste segundo semestre. A primeira foi o acordo com o meia Matías Rojas, do Racing, da Argentina, que possui um acordo para jogar pelo clube alvinegro a partir do próximo mês, quando encerra o contrato com a equipe de Avellaneda. Além dos dois atletas de centro, o objetivo do departamento de futebol é a contratação de um zagueiro e de um atacante que atue pelos lados do campo.

