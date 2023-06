Cruzeiro x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 18:30 Compartilhe

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida será válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor vem de uma vitória importante, contra o Athletico-PR, por 2 a 1, no estádio do Morumbi. Graças ao resultado, chegou a 18 pontos e hoje ocupa a 7ª colocação da tabela. Para o duelo contra o Cruzeiro, o São Paulo contará com dois retornos importantes: Arboleda (que estava convocado) e Pablo Maia (que estava cumprindo suspensão). Entretanto, Alexandre Pato ainda não deve estrear e Gabriel Neves também estará suspenso.

ATUAÇÕES: Gabriel Neves vai do inferno ao céu e Luciano comanda virada do São Paulo contra o Athletico-PR

Para os tricolores apaixonados: produtos a partir de R$39,90 na FutFanatics!

Já o Cruzeiro vem de uma derrota por 1 a 0 contra o Fortaleza. A equipe soma 14 pontos e está na 12ª colocação na tabela. Pepa terá dois novos desfalques: Luciano Castán e Wallisson, que estarão suspensos. A equipe celeste não vence há sete jogos.

+ Clique aqui e veja como apostar no Brasileirão

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

+ Confira os jogos e classificação resultados do Brasileirão-23 na tabela do LANCE!

Veja todas as informações sobre a partida



CRUZEIRO X SÃO PAULO

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 24/6/2023, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde acompanhar: Premiere e Sport TV e Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio; Pablo Maia, Luan e Rodrigo Nestor; Alisson (Wellington Rato), Luciano e Calleri.

Desfalques: Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (transição física), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (transição física após cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Michel Araujo (estiramento na panturrilha), Gabriel Neves (suspenso)

CRUZEIRO (Técnico: Pepa)

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Reynaldo (Neris) e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto.

Desfalques: Wesley Gasolina, Rafael Bilu, Ramiro (lesionados), Nikão (gastroenterite), Luciano Castán e Wallisson (suspensos)