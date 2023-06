Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir, prováveis times e desfalques

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 18:28 Compartilhe

Após onze dias sem entrar em campo, o Cruzeiro recebe o Fortaleza às 19h desta quarta-feira, 21 de junho, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida marcará um novo encontro entre Raposa e Leão do Pici após quase quatro anos, já que a última partida entre as equipes aconteceu em outubro de 2019, ano do rebaixamento celeste.

Para o confronto, o técnico português Pepa, da equipe mineira, segue sem poder contar com Ramiro, Rafael Bilu e Wesley Gasolina, todos lesionados. O volante Richard, afastado até que as investigações da operação Penalidade Máxima II terminem, também é ausência confirmada. Além disso, o Cruzeiro tem sete jogadores pendurados com dois cartões amarelos – seis devem ser titulares.

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

Do outro lado, o argentino Juan Pablo Vojvoda deve ter um time parecido àquele derrotado diante do Botafogo, por 2 a 0, no dia 10 de junho. O Leão do Pici não terá Pedro Rocha, Fernando Miguel e Guilherme, todos entregues ao Departamento Médico. Cruzeiro e Fortaleza fazem um duelo direto, já que ambos os times têm os mesmos 14 pontos na tabela de classificação.

DESAFIO AZUL!

Contra o Fortaleza, a Raposa buscará a primeira vitória no Mineirão em 2023. Para isso, Pepa e seus comandados apostam em um bom retrospecto no confronto. A equipe celeste nunca perdeu para o Leão do Pici no Gigante da Pampulha: até aqui, são seis duelos registrados, com quatro triunfos cruzeirenses e dois empates.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

CRUZEIRO x FORTALEZA

Data: 21 de junho de 2023 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Árbitro de vídeo – VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP)

Onde assistir: Premiere

Onde acompanhar: tempo real LANCE!, Rádio Itatiaia FM, Rádio Super FM

CRUZEIRO (Técnico: Pepa)

Rafael Cabral; William (Igor Formiga), Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Wallisson, Neto Moura e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto.

Desfalques: Wesley Gasolina, Rafael Bilu, Ramiro (lesionados) e Richard (afastado)

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Tomás Pochettino; Calebe, Lucero e Thiago Galhardo.

Desfalques: Pedro Rocha, Fernando Miguel e Guilherme (lesionados)

E MAIS: