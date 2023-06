Cruzeiro tenta diante do São Paulo, velho algoz, encerrar jejum de vitórias na temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 11:56 Compartilhe

A volta do Cruzeiro para a Série A do Brasileiro tem sido marcada por vários reencontros contra os gigantes do futebol brasileiro. E no confronto contra o São Paulo, no sábado (24), às 21h, no Independência, pela 12ª rodada do campeonato, será mais um dia de enfrentar um tradicional rival.

E mesmo tendo uma boa lembrança das últimas vezes em que se encontraram, no ano de 2019, com uma vitória e um empate nos duelos do Brasileirão, a Raposa sabe que precisa ficar atenta ao Tricolor do Morumbi, um time que leva vantagem com frequência sobre os mineiros no histórico de jogos.

Ao todo, foram 86 partidas, com 22 vitórias celestes, 42 são paulinas e outros 22 empates na história. O time azul tenta justamente se “apegar” ao retrospecto mais recente, o de 2019, para se inspirar e iniciar uma nova arrancada na competição nacional.

O time de Pepa tem de tomar cuidado, pois se há quatro anos a Raposa se deu bem, nas 10 últimas vezes em que Cruzeiro e São Paulo estiverem frente a frente, o time paulista foi superior. São seis triunfos tricolores, um empate e apenas três dos mineiros.

O volante Filipe Machado está confiante em um melhor rendimento cruzeirense, pois segundo ele, o elenco teve tempo de se recuperar mentalmente e fisicamente após os dias de folga pela pausa no calendário. “A gente vinha de jogos muito próximos, um em cima do outro. Um desgaste muito grande, com viagens longas. O período de folga deu para descansar mental e fisicamente. Agora é ir com tudo para o próximo jogo, com o apoio do torcedor, para conseguir os três pontos”, comentou.

O time azul tenta a recuperação no campeonato diante do time paulista e encerrar um jejum de sete jogos sem vencer. A Raposa está com 14 pontos e pode cair da 10ª para a 12ª posição se Internacional e Red Bull Bragantino vencerem seus jogos na rodada.

