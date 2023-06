Cruzeiro tem sete jogadores pendurados para encarar o Fortaleza; veja a lista

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 20:45 Compartilhe

Na fase final da preparação para o duelo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, 21 de junho, pela 11ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro tem um “alerta ligado”. Acontece que o clube celeste tem sete jogadores pendurados com dois cartões amarelos que, se advertidos, não enfrentam o São Paulo no sábado, dia 24.

Lucas Oliveira, Luciano Castán, Neris, William, Wallisson, Wesley e Gilberto estão pendurados. Desses, apenas Neris não deve ser titular no Mineirão. Apesar do aleta, o português Pepa não deve poupar atletas para enfrentar o Leão do Pici.

Vale lembrar que o volante Richard também tem dois cartões amarelos no Brasileirão. No entanto, para o jogo contra o Fortaleza, o jogador é ausência confirmada, já que foi supostamente citado na Operação “Penalidade Máxima II”, e aguarda o término das investigações do MP-GO.

Na tabela de classificação, enquanto o Cruzeiro ocupa a nona colocação, o Fortaleza é o 11º. As equipes, no entanto, tem a mesma pontuação: 14 pontos ganhos.

