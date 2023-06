Cruzeiro tem interesse na contratação de Rodrigo Caio, do Flamengo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 16:11 Compartilhe

A janela de transferências do meio do ano está próxima de abertura, e os clubes se movimentam no mercado em busca de reforços. Nesse cenário, o Cruzeiro manifestou interesse na contratação de Rodrigo Caio, do Flamengo. A Raposa e o staff do jogador confirmam o desejo, mas não falam em proposta formal.

Embora ainda não haja proposta oficial por Rodrigo Caio, o Cruzeiro observa e monitora a situação do zagueiro. A janela de transferências do meio do ano abre no dia 3 de julho. A informação sobre o interesse foi divulgada por Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!

Rodrigo Caio disputou apenas nove jogos na temporada atual, e não vem sendo utilizado por Jorge Samapoli. O zagueiro, que sofre com recorrentes lesões, está em boas condições físicas, mas não está tendo chances com o argentino. O técnico, inclusive, já falou sobre a situação do defensor e disse que ele precisará buscar por oportunidades.

‘Rodrigo Caio voltou de lesão. David, Léo e Fabrício tiveram mais minutos em campo e ele terá que esperar a sua oportunidade’, disse Jorge Sampaoli, quando questionado sobre a situação do zagueiro, após o jogo entre Flamengo e Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ídolo do Flamengo e campeão de tudo com o uniforme rubro-negro, Rodrigo Caio teve as duas últimas temporadas atrapalhadas por recorrentes lesões. Em todo 2022, o zagueiro disputou apenas 12 partidas. A título de comparação, em 2021, por exemplo, o defensor esteve em campo em 40 oportunidades. A melhor e mais consistente passagem foi em 2019, com Jorge Jesus. No ano em específico, o zagueiro disputou 60 confrontos.

