Cruzeiro se aproxima de acerto com atacante Paulo Vitor, do Real Valladolid-ESP

Após o anúncio do lateral-direito colombiano Helibelton Palacios, na segunda (19), Cruzeiro se aproxima da contratação do atacante Paulo Vitor, de 23 anos e que pertence ao Real Valladolid, da Espanha. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal “Deus me Dibre”.



O jogador, inclusive, já estaria em Belo Horizonte para a realização de exames médicos. Se a negociação for efetivada, Paulo Vitor assinará contrato por empréstimo com o Cruzeiro. Assim como o clube, o Real Valladolid também é gerido por Ronaldo Fenômeno.



Revelado nas categorias de base do Vasco, o atacante pertence ao Valladolid, mas na temporada passada esteve emprestado ao Rio Ave, de Portugal. clube pelo qual disputou 29 partidas e somou um gol e uma assistência. Além disso, Paulo Vitor também tem passagens por Albacete e Marbella, ambos da Espanha.



Mesmo que seja anunciado antes, o jogador só poderá ser registrado a partir de 03 de julho, quando abre a janela de transferências. Paulo Vitor, se vier para o Cruzeiro, será a 21ª contratação da equipe para a temporada.