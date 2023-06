Cruzeiro planeja nova investida por Rodrigo Caio, do Flamengo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Flamengo, Cruzeiro e staff de Rodrigo Caio seguem conversando para resolver a situação do jogador. Nas últimas semanas, a Raposa demonstrou interesse na contratação do atleta, que está em fim de contrato no Rubro-Negro, mas não conseguiu avançar nas tratativas. Agora, o clube mineiro tentará melhorar a proposta.

O LANCE! entende que o Cruzeiro não desistiu da contratação de Rodrigo Caio e pretende apresentar nova oferta para avançar na negociação. A partir do dia 1º de julho, o Flamengo não precisará aparecer diretamente nas conversas, já que o zagueiro poderá assinar um pré-contrato com a equipe que desejar.

CONTRATO DE PRODUTIVIDADE NÃO AGRADA

Para a primeira proposta, o Cruzeiro ofereceu um valor fixo ao zagueiro e outras cifras que seriam pagas pela produtividade. Os montantes não foram bem vistos por Rodrigo Caio, que deseja mais se for para aceitar um contrato com metas pré-estabelecidas. Nesses moldes, a preferência dele e de seus representantes é de cumprir o contrato com o Flamengo até dezembro deste ano.

+ Flamengo espera proposta por Matheus França e analisa situação de dupla para a janela

Agora, a diretoria do Cruzeiro pretende enviar nova proposta, mas sem cometer loucuras financeiras para assinar o contrato com Rodrigo Caio. Os dirigentes mantém conversas com a diretoria do Flamengo e chegaram a enviar um profissional para analisar o aspecto físico do zagueiro, que foi aprovado. A Raposa sabe que, se ganhar ritmo e mantiver saudável, o defensor pode se tornar um pilar na defesa da equipe.

RODRIGO CAIO TRANQUILO SOBRE O FUTURO

Ciente de que não terá o contrato renovado pelo Flamengo ao fim da temporada, Rodrigo Caio não tem pressa para definir o próximo desafio na carreira. Os representantes do zagueiro até veem o Cruzeiro como um bom destino, mas não ligariam de aguardar novas propostas de pré-contrato.

A questão física é muito presente na carreira de Rodrigo Caio que, desde 2020, convive com lesões e pouca sequência entre os titulares do Flamengo. No entanto, o entendimento nos últimos momentos no Rubro-Negro é de que ele está saudável, só não possui mais espaço na equipe de Jorge Sampaoli.

+ Luiz Araújo chega ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo: ‘Agora faço parte da Nação’

Por enquanto, Rodrigo Caio seguirá treinando e continuará à disposição do treinador argentino para a sequência da temporada. O próximo desafio do Flamengo será nesta quarta-feira, diante do Aucas, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo acontecerá às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.