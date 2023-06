Cruzeiro não terá ‘pacotão’ de reforços nesta janela de transferências

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 17:16 Compartilhe

Com a abertura da janela de transferências ficando cada dia mais perto, se inicia no dia 3 de julho, o Cruzeiro monitora o mercado, mas a Raposa deve fazer apenas contratações pontuais para o time. O diretor de futebol do time mineiro, Pedro Martins, indicou que este deve ser o caminho do clube, sem grandes volumes de atletas. Até agora, o único reforço anunciado pelo clube celeste é o defensor colombiano Helibelton Palacios.

-Não estamos olhando para uma grande quantidade de atletas. Estamos procurando fazer ajustes pontuais para a equipe manter o nível de crescimento. E uma coisa importante é também olhar para dentro. Não necessariamente o nosso elenco foi completamente utilizado-disse Pedro à TV Globo.

-Tínhamos jogadores que estavam lesionados e estão retornando, temos jovens que estão subindo da base e temos jogadores que, quando contratamos, sabíamos que tinham um rendimento e estamos nos esforçando muito para que eles consigam render mais também- completou.

O dirigente da equipe celeste confia que alguns jogadores não funcionaram bem, mas ainda poderão dar certo na Raposa.

-Nem sempre você precisa já liquidar um atleta só porque ele não rendeu em cinco, seis ou sete partidas. Você tem que sentar, entender, conversar com ele e, muitas vezes, você pode potencializar o rendimento de alguns atletas que já estão aqui-comentou.

Mais novidades

A equipe estrelada pode anunciar em breve, mais dois jogadores: o atacante Paulo Vitor, do Valladolid, clube espanhol que também pertence a Ronaldo Fenômeno e o volante Lucas Silva, do Grêmio, bicampeão brasileiro com a Raposa em 2013 e 2014.