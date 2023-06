Cruzeiro faz proposta por volante Bruno Henrique, que estava no futebol árabe

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 16:11 Compartilhe

Depois da contratação de Helibelton Palacios e o acerto, pelo menos verbalizado, para o retorno do volante Lucas Silva, o Cruzeiro segue no mercado em busca de novos reforços. O nome em pauta, agora, é o do meio-campista Bruno Henrique, de 33 anos, que já despediu do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia.

Campeão brasileiro com o Corinthians e com o Palmeiras, o jogador, inclusive, já teria recebido uma proposta oficial do clube celeste. Agora, a diretoria estrelada, liderada pela gestão de Ronaldo Fenômeno, aguarda uma resposta do atleta.

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

Há também a informação de que outros clubes brasileiros disputam a contratação de Bruno Henrique. É o caso do Internacional, de Mano Menezes, que, aliás, é o próximo adversário do Cruzeiro. O jogador, por sua vez, aguarda a abertura da janela de transferências, na próxima segunda-feira, 03 de julho, para definir seu futuro.

Se for contratado, Bruno Henrique será o terceiro reforço do Cruzeiro nesta janela de transferências. O meio-campista se juntará ao lateral-direito Palacios e ao volante Lucas Silva, que, apesar de não anunciado, tem o retorno apalavrado com a equipe celeste.