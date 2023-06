Cruzeiro está interessado na contratação do meia Lucas Crispim, do Fortaleza

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 17:40 Compartilhe

O Cruzeiro começa a se mexer nos bastidores para reforçar o elenco na próxima janela de transferências. A Raposa já tem um nome no radar para compor seu elenco. O meia Lucas Crispim, que perdeu espaço com Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza.

O time celeste já abriu conversas com o meio de campo de de 29 anos e pelo menos até o momento, o jogador gostou do que lhe foi apresentado e pode aceitar a oferta mineira.

Todavia, o Leão do Pici pode querer uma compensação financeira para liberar Lucas neste meio de temporada, pois ele tem contrato até o final de 2023.

Caso ainda haja interesse, as duas partes podem acordar em fazer um pré-contrato para 2024, já que a partir de julho Crispim pode assinar um acordo com outra equipe e chegar ao Cruzeiro sem custos.

Outro impedimento do negócio sair é se o técnico Juan Pablo Vojvoda querer contar novamente com o jogador. O argentino afirmou recentemente que o atleta está nos planos da comissão técnica.

Lucas Crispim disputou 18 jogos em 2023, marcando um gol e dando uma assistência. Ele não atuou no jogo contra o Cruzeiro, na vitória do Fortaleza venceu por 1 a 0, no Mineirão, mas entrou no segundo tempo do triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético-MG.