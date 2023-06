Cruzeiro encaminha retorno de Lucas Silva, atualmente no Grêmio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 18:42 Compartilhe

Após anunciar a contratação do lateral-direito colombiano Helibelton Palacios, na última segunda-feira, o Cruzeiro está nos últimos detalhes para repatriar o volante Lucas Silva, de 30 anos, atualmente no Grêmio. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Superesportes.



Inclusive, o jogador já teria comunicado à diretoria gremista sobre o desejo de retornar ao clube celeste, que o revelou para o futebol. Lucas Silva, que se prepara para a terceira passagem pela Toca da Raposa, é aguardado em Belo Horizonte nos próximos.



+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

Cruzeiro e Grêmio ainda não se manifestam sobre os moldes da negociação. Bicampeão brasileiro e da Copa do Brasil com a equipe estrelada, Lucas Silva fez apenas onze partidas, sem marcar gols ou dar assistências em 2023. No Brasileirão, o volante fez apenas quatro jogos, o que não o impediria de disputar a competição pela Raposa.



Na equipe comandada por Pepa, caso o negócio for concretizado, Lucas Silva chegaria para suprir as ausências de Ramiro, lesionado até o fim da temporada, e Richard, afastado das atividades até que terminem as investigações dos escândalos de manipulação de resultados no MP-GO.

A gestão de Ronaldo Fenômeno trabalha com a projeção de, pelo menos, cinco contratações para esta janela de transferências, e trata os setores de meio-campo e ataque como prioridades.