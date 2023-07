Cruzeiro do Beach Tennis acontece a partir do final de novembro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 9:51 Compartilhe

O amante do Beach Tennis poderá unir tudo que o esporte proporciona a ele entre os dias 26 de novembro e 3 de dezembro com a segunda edição do Beach Tennis Cruise 2023, realizado no MSC Grandiosa, um Cruzeiro que alia torneios em todas as paradas.

A saída será no dia 26 às 17h no Porto de Santos onde os atletas já poderão se reunir para jogarem na cidade de Santos em um point a partir da manhã. Serão três paradas em Búzios (RJ), Salvador (BA) e Ilha Grande, em Angra dos Reis (RJ), todas com etapas. A primeira acontece no dia 27 na primeira parada em Búzios (RJ), a segunda, com as semifinais, em Salvador (BA), no dia 29. As finais acontecem no dia 1º de dezembro em Angra dos Reis (RJ).

“É bem bacana porque além de você fazer um Cruzeiro e ter todas as vantagens que um navio te oferece, as refeições e bebidas, você joga um Beach Tennis, disputa as etapas do campeonato e ainda conhece as cidades antes de embarcar de volta. À noite tem boates, bares, jantares fora a resenha com todos juntos. A primeira edição foi muito legal”, conta Jorge Bauad, sócio do Arena Nacional e organizador”

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 95787-0005 assim como as inscrições.

O Arena Nacional, localizado em São Paulo (SP), é um dos maiores Centros de Treinamento de Beach Tennis do país e conta com as estrelas Michele Cappelletti, um dos maiores vencedores do esporte, Sofia Cimatti e Nicole Nobile, além do treinador Alessandro Buccelli.