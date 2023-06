Cruzeiro cumpre determinação judicial e reintegra Henrique ao elenco; jogador não será aproveitado por Pepa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 16:02 Compartilhe

O Cruzeiro cumpriu, nessa segunda-feira, 19 de junho, a determinação da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte para reintegração do volante Henrique ao elenco profissional. Com isso, o clube celeste evitou uma multa diária de R$ 10 mil, que estava prevista em caso de descumprimento da ordem.

No entanto, o time celeste informou que o jogador não será aproveitado em jogos oficiais e usa as instalações do clube somente para trabalho físico. Vale lembrar que, em nenhum momento, a Justiça especificou que Henrique teria que ser utilizado, portanto, a medida adotada pelo Cruzeiro é válida e, inclusive, foi comemorada pela defesa do atleta.

– O Henrique já está passando por exames médicos dentro do clube. Ele já está reintegrado desde a semana passada e está fazendo uma série de exames para saber se está tudo pronto. A decisão dele jogar ou não, é do técnico. E foi feita a Justiça – afirmou o advogado do jogador, Bady Curi Neto, em entrevista ao ge.globo.

O volante, que não joga uma partida desde outubro de 2020, primeiro teve os documentos reintegrados à Associação Cruzeiro Esporte Clube, e depois à SAF de Ronaldo Fenômeno. Isso acontece uma vez que, quando o atleta ingressou com uma ação uma ação contra o clube, o atual gestor celeste ainda não tinha assumido o controle do futebol.

Vice-campeão da Libertadores, bicampeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, Henrique disputou 524 partidas e marcou 27 gols com a camisa estrelada.

