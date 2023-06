Cruzeiro anuncia a contratação de Helibelton Palacios, que estava no Elche, da Espanha

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 19:38 Compartilhe

O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira, 19 de junho, a contratação do lateral-direito colombiano Helibelton Palcios, de 30 anos, que estava no Elche, da Espanha. O jogador já assinou um pré-contrato com a Raposa, e chega a Belo Horizonte no início do próximo mês. O vínculo do atleta com o time celeste é válido até o fim de 2025.

✍️ BEM-VINDO, PALACIOS! O Cruzeiro informa que assinou um pré-contrato com o defensor colombiano Helibelton Palacios, válido de julho de 2023 a dezembro de 2025.

No início do próximo mês, o atleta passará por exames no Clube, para poder iniciar sua trajetória com a camisa do… pic.twitter.com/18oM3bixRf— Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) June 19, 2023

Primeira contratação da gestão de Ronaldo Fenômeno na janela de transferências do meio do ano, Palacios agrega experiência e vocação ofensiva ao elenco estrelado. O jogador chega ao Cruzeiro para disputar posição com William e Igor Formiga, na lateral-direita.

Revelado pelo Deportivo Cali, além do Elche, clube espanhol, Palacios tem passagens pelo Club Brugge, da Bélgica e Atlético Nacional, da Colômbia. Na seleção de seu país, o jogador disputou os jogos olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, e já teve oportunidades na equipe principal.

Agora, a gestão de Ronaldo Fenômeno busca, pelo menos, mais quatro contratações nesta janela de transferências. As prioridades são jogadores para o setor de meio-campo e um atacante de beirada.

