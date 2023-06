Cruzeiro aguarda proposta por Daniel Jr, que tem baixa minutagem com Pepa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 19:08 Compartilhe

Depois de anunciar a contratação do lateral-direito Helibelton Palacios e ficar próximo de oficializar o retorno do volante Lucas Silva, o Cruzeiro segue de olho no mercado da bola para eventuais contratações, mas também realiza o movimento contrário. O clube celeste não descarta a saída de alguns atletas que são pouco aproveitados. O meio-campista Daniel Jr, de 21 anos, é um exemplo.

O Cruzeiro, inclusive, acredita que receberá uma proposta pelo jogador, seja por empréstimo ou venda nesta janela de transferências. O atleta é pouco aproveitado por Pepa, e fez somente cinco partidas desde a chegada do técnico português.

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

Totalmente integrado ao elenco profissional da Raposa, o time celeste renovou com o jogador até 2025, com uma valorização salarial. O Palmeiras, clube no qual o jogador fez a base, ainda tem 30% dos direitos econômicos do atleta.

No papel, a diretoria celeste não projeta muitas contratações. A expectativa é que o Cruzeiro faça, no máximo cinco contratações. Segundo noticiou a equipe Valinor Conteúdo, o ataque e o setor de meio-campo são prioridades.