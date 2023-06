Croácia x Espanha: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pela final da Liga das Nações

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 14:56 Compartilhe

Após a Copa do Mundo 2022, chegou a primeira decisão de seleções. A Liga das Nações vai conhecer o campeão da terceira edição neste domingo (18), às 15h45 (de Brasília), no Estádio De Kuip, em Roterdã, na Holanda. A disputa será entre a Croácia e a vice-campeã de 2020/21, Espanha.

COMO VEM AS EQUIPES

A seleção croata vem em ascensão nos últimos anos, com o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2018 e o terceiro lugar na edição de 2022, no Catar. Pela Liga das Nações, a campanha é satisfatória, com 13 de 18 pontos na fase de grupos e a vitória sobre a Holanda na semifinal, que marcou a quinta vitória seguida e o sexto jogo invicto. A decisão da competição marca a possibilidade da Croácia chegar ao primeiro título da história, apostando em seu melhor jogador Luka Modric, do Real Madrid.

+ Real Madrid divulga novas fotos do Santiago Bernabéu: veja como está o andamento das obras

A Espanha, multicampeã, deseja a Liga das Nações pela ambição de mais um campeonato, mas também pelo gosto amargo de ter terminado a edição de 2021/21 como vice-campeã, ao perder para a França. ‘La Roja’, como é conhecida, terminou o Grupo 2 em primeiro lugar, com disputa acirrada com Portugal e Suíça, na qual nas duas últimas rodadas, as equipes se enfrentaram e os espanhóis terminaram com vitória e derrota, respectivamente. Na semifinal despachou a Itália ao vencer por 2 a 1, com gol de Joselu nos minutos finais.

FICHA TÉCNICA

Croácia x Espanha

Data e hora: domingo, 18/06/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio De Kuip, em Roterdã (HOL)

Onde assistir: SporTV, ESPN e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalic)

Livakovic; Juranovic, Vida, Sutalo, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec

ESPANHA (Técnico: Luis de La Fuente)

Unai Simón; Jesús Navas, Le Normand, Laporte e Jordi Alba; Merino, Rodri; Asensio, Gavi e Yéremy Pino; Morata

E MAIS: