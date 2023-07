Criterioso no mercado, Corinthians tem prazo apertado para inscrever reforços em decisões

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 11:51 Compartilhe

A janela de transferências fecha no dia 2 de agosto e o Corinthians segue em busca de reforços para o restante da temporada. Sob o discurso de equacionar as finanças, a diretoria alvinegra vem esbarrando em dificuldades para ser certeira no mercado, mas o prazo para inscrever novos atletas pode acelerar a busca por jogadores.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

Para a Copa Sul-Americana, o Corinthians tem até o dia 29 de julho para fazer mudanças visando as oitavas de final, quando terá pela frente o Newell’s Old Boys, da Argentina. É importante ressaltar a exigência da Conmebol para os clubes entregarem suas listas finais com antecedência.

Em relação a Copa do Brasil, é permitida a inscrição de novos jogadores até dia 8 de agosto, antes do duelo de volta da semifinal, contra o São Paulo.

No Brasileirão a situação é mais tranquila. O prazo estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a inscrição de novos atletas no Campeonato Brasileiro vai até 25 de agosto.

A única movimentação do Corinthians nesta janela de transferências foi a chegada do meia-atacante paraguaio Matías Rojas, que não renovou com o Racing. A diretoria alvinegra entende que a chegada de um zagueiro é essencial, e monitora reforços para o ataque.

Embora não seja prioridade, o Corinthians monitora o lateral-esquerdo Alan Rodríguez, do Rosario Central, da Argentina.

+ Veja tabela e simule os jogos do Timão no Brasileirão

Para a posição de primeiro volante, urgência na abertura da janela, a direção e Vanderlei Luxemburgo ficaram satisfeitos com a ascensão de Gabriel Moscardo, e o garoto de 17 anos preencheu a lacuna no setor. Contudo, o jovem passou por uma cirurgia de apendicite e ficará fora por pelo menos uma semana.