Cristiano Ronaldo faz lobby, e Al-Nassr se aproxima de acerto com Luís Castro, técnico do Botafogo, afirma imprensa árabe

O portal “Al-Arabiya” informou, na tarde desta quarta-feira, que o Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, se aproximou de um acordo com o técnico do Botafogo, Luís Castro. Após a saída do francês Rudi García, que assumiu o Napoli, o clube árabe ofereceu um salário maior do que o recebido pelo português atualmente e aguarda uma resposta.

De acordo com o jornalista Bruno Andrade, do portal “UOL”, Ronaldo aprova a chegada de seu compatriota e tem intermediado as negociações com o comandante, fazendo força internamente no Al-Nassr. Luís Castro afirma que quem está envolvido nas negociações é o seu agente, António Oliveira, e disse estar focado apenas em seus compromissos com o Botafogo.

– Não quero falar sobre o tema, até porque temos jogo na quinta-feira e depois o duelo com o Palmeiras. Meu agente sempre foi a pessoa que tratou do meu futuro como treinador e não me preocupo com o tema, apenas minimamente. Meu trabalho é feito dia a dia de cabeça limpa e é isso que continuarei a fazer – disse o técnico português.

⚠️ | Luís Castro ainda não respondeu nada sobre a oferta do Al-Nassr. A proposta é muito tentadora e Crisiano Ronaldo faz força para que o português seja o nome escolhido.

Luís Castro tem comandado o Botafogo em grande fase, atualmente liderando o Campeonato Brasileiro com 24 pontos em 10 jogos, dois a mais do que o vice-líder Palmeiras. Na próxima quinta-feira (22), o Alvinegro visita o Cuiabá na Arena Pantanal, pela 11ª rodada da liga, às 20h (horário de Brasília).

