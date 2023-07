Cristiano Ronaldo critica futebol europeu e cutuca decisão de Messi pela MLS

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/07/2023 - 19:45 Compartilhe

Cristiano Ronaldo e Luís Castro tiveram o primeiro amistoso pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, na atual pré-temporada e saíram derrotados por 5 a 0 para o Celta de Vigo. Em entrevista pós-jogo, o camisa 7 pôs fim na história sobre retornar para o futebol europeu, descartando uma possível aposentadoria no Real Madrid e destacando a preferência pela Liga Saudita comparada a MLS (Major League Soccer).

– Europa? Essa porta está completamente fechada. Já tenho 38 anos e meio e, na minha forma de ver, o futebol na Europa já perdeu muita qualidade, a Premier League é a única que está muito acima de todas as outras – afirmou.

Cristiano Ronaldo jogou em quatro ligas europeias diferentes, a portuguesa, inglesa, espanhola e italiana. Atualmente, o atacante está na Arábia Saudita e, além de falar sobre as dificuldades dos campeonatos, também comentou sobre a preferência do futebol árabe em relação à MLS, futebol dos Estados Unidos.

– A liga portuguesa é boa, mas não é top. Na Europa, tenho a certeza que não vou jogar. MLS? Também não. A Arábia é melhor do que os Estados Unidos. Abri o caminho para a Liga Saudita e agora todos os jogadores estão vindo para cá – completou.

Em junho, Messi deixou o Paris Saint-Germain rumo ao Inter Miami, de David Beckham. Neste domingo (16), o jogador foi apresentado para a torcida no Estádio DRV PNK. O português foi cotado diversas vezes na MLS, mas afirmou não ter planos de seguir o mesmo caminho do argentino.