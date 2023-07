Craque Neto e diretor do programa ‘Os Donos da Bola’ são atacados em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 9:37 Compartilhe

Diretor do programa ‘Os Donos da Bola’, exibido pela TV Band, Renato Nalesso, o “Cascão”, e o apresentador Craque Neto foram atacados por criminosos nessa quarta-feira (5), no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Durante exibição do ‘Brasil Urgente’, jornal da mesma emissora, o apresentador José Luiz Datena exibiu um vídeo em que é possível assistir aos criminosos quebrando o vidro do veículo de Cascão e levando o celular do diretor.

Na sequência do conteúdo, Neto sai do carro e corre atrás dos criminosos, que estavam com um carro estacionado próximo ao local para a fuga.

Segundo Datena, o ex-jogador de futebol está bem após o ocorrido. A polícia foi acionada e investiga o caso.