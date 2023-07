!Craque! Messi marca golaço em sua estreia pelo Inter de Miami e agita a web

Lionel Messi fez a sua estreia pelo Inter de Miami na noite da última sexta-feira (21). O argentino, atual campeão do mundo, não decepcionou em sua atuação e fez um golaço que agitou a web.

O lance que todos comentaram fervorosamente nas redes, aconteceu aos 48′ minutos do segundo tempo, o craque bateu falta da entrada da área e acertou o ângulo e decretou a vitória do Miami.

Grande parte dos internautas presentes elogiaram o gol de falta do camisa 10.

LIONEL MESSI COM O GOL DE FALTA NO ÚLTIMO LANCE DO JOGO!

