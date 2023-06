CPI das Apostas abre pedido para investigar Gabriel Menino e ouvir Abel e Leila, do Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 10:35 Compartilhe

A CPI das Apostas, no Congresso Nacional, reabriu um pedido para que o meio-campista do Palmeiras Gabriel Menino seja investigado por acusação de manipulação de resultados. No inicio da comissão, um pedido para ouvi-lo causou polêmica, irritou o clube e jogador, fazendo com que o requerimento fosse retirado. Agora, de acordo com o ‘UOL’, a CPI também tem pedidos para que o treinador Abel Ferreira e a presidente do Palmeiras Leila Pereira sejam ouvidos.

Em relação a Gabriel, o novo requerimento foi apresentado pelo deputado federal Adil Filho, do Republicanos do Maranhão, e cita expressamente um lance do jogo entre Palmeiras e Vasco, pela segunda rodada do Brasileirão, no qual o jogador chuta uma bola para a lateral.

– O pedido prende-se ao fato da (sic) imprensa noticiar o possível envolvimento de Gabriel Vinicius Menino, jogador meio-campista do Clube de Futebol Palmeiras (sic), no esquema de manipulação de partidas de futebol. – indica o requerimento. Não há, porém, nenhum indício de que Menino esteja envolvido.

Adil Filho citou um lance em que o jogador palmeirense errou um passe, visando a um lançamento para a direita, mas acabou indo para a linha lateral. O vídeo circulou nas redes sociais porque Dudu deu a saída de jogo para Gabriel, que dá um passe forte, alto, em direção à direita, indo direto para fora. Nas casas de apostas, é possível apostar qual será a primeira bola parada da partida e, neste caso, foi marcada um lateral com menos de cinco segundos de jogo.

No requerimento, o deputado deseja a solicitação de informações dos Sites de Apostas Esportivas, sem dizer quais, sobre apostas envolvendo o Palmeiras em jogos em que Menino participou no Brasileirão. Não há previsão de que seja levado à votação.

A CPI também tem requerimentos, do deputado Danilo Forte (União/CE), para que sejam ouvidos o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, e a presidente do clube, Leila Pereira. A justificativa para escutar o português é para “prestar informações sobre fatos relacionados com o envolvimento de jogadores do Palmeiras na manipulação das partidas de jogos de futebol”, mesmo que ainda nenhum jogador do clube seja investigado. Abel é o único técnico envolvido, dos 213 requerimentos apresentados.

A justificativa para escutar Leila é que “A convocação da Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, na CPI das apostas esportivas, se baseia em fatos relevantes e preocupantes relacionados ao esquema de fraude em apostas esportivas descoberto pela Polícia Federal na operação Penalidade Máxima II.”. Na segunda fase da operação, nenhum jogador do clube é citado.

Há um mês, o deputado federal Luciano Vieira (PL-RJ) já tinha apresentado requerimento para ouvir Menino. Porém, a repercussão para a CPI não foi positiva, gerando revolta no Palmeiras. Por esse motivo, Vieira desistiu do pedido.

Na pauta da reunião desta quarta-feira (21) estão 25 requerimentos, no qual incluem jogadores punidos ou investigados, Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, e o ex-ministro da economia Paulo Guedes, que tinha até 2020 para regulamentar os sites de apostas esportivas no Brasil, porém não fez.

