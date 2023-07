Cotado para deixar o Santos, Marcos Leonardo tem números impressionantes com Turra

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 7:30 Compartilhe

Cotado para deixar o Santos desde antes da abertura da janela de transferências de julho, Marcos Leonardo vive momento especial com Paulo Turra no comando da equipe.

Nas últimas três partidas disputadas pelo camisa 9 — contra Goiás (vitória por 4 a 3), São Paulo (derrota por 4 a 1) e Botafogo (empate em 2 a 2) — ele marcou cinco gols. Ou seja, em média, o atacante soma quase dois gols por jogo.

O mais impressionante, na verdade, é que Marcos Leonardo anotou os cinco gols tendo finalizado exatamente cinco vezes nos últimos três confrontos. O centroavante de 20 anos acumula, então, 100% de aproveitamento nas respectivas partidas, portanto ele marcou um gol em cada chute que tentou. Além dos ótimos números de gols, o atacante foi importante contra o Goiás e concedeu ótima assistência para Mendoza.

Marcos Leonardo teve seca incômoda no início da temporada e ficou oito jogos sem marcar. Depois de retomar o caminho dos gols, ele foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 e desfalcou o Santos também por oito partidas.

Quando retornou, balançou as redes contra o Newell’s Old Boys, da Argentina, e ficou os quatro duelos seguintes que disputou (Coritiba, Corinthians, Flamengo e Cuiabá) sem marcar. Hoje, Marcos Leonardo é o artilheiro alvinegro da temporada, com 14 gols — cinco a mais que Mendoza, vice-líder do ranking.

TURRA É O RESPONSÁVEL?

O centroavante atuou em quatro dos cinco jogos de Turra como técnico do Santos (Cuiabá, Goiás, São Paulo e Botafogo) e só não jogou contra o Blooming, da Bolívia. O Menino da Vila não marcou somente diante do Cuiabá, quando o Peixe perdeu por 3 a 0.

VAI SAIR?

Marcos Leonardo e Santos ainda nutrem expectativa de chegarem propostas oficiais da Europa, que até agora não se concretizaram. Quem mais avançou em conversas foi a Lazio, da Itália, que esfriou o interesse.