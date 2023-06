Cotado para deixar o Santos, Marcos Leonardo reencontra ‘freguês’ Corinthians

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 6:05 Compartilhe

Marcos Leonardo pode realizar seu último clássico diante do Corinthians. Pretendido por equipes do futebol europeu, o centroavante do Santos pode fazer jus pela última vez à sua fama de carrasco contra o rival alvinegro.

No histórico do atacante, de 20 anos, o Timão foi o clube que mais vezes sofreu gols de Marcos Leonardo. Em nove partidas realizadas, o atleta balançou as redes cinco vezes. O jovem se mostrou mais efetivo que o Neymar, que marcou apenas quatro gols em 19 jogos diante do Corinthians.

O último duelo entre os times, que terminou 2 a 2 pelo Paulistão 2023, contou com um gol de Marcos nos acréscimos para selar o placar. Curiosamente, o camisa 9 do Peixe demonstrou um aproveitamento invejável na marca da cal. Três dos cinco gols marcados saíram de cobranças de pênalti.

A primeira vez que Marcos anotou contra o clube da capital foi pelo Brasileirão 2020, quando tinha apenas 17 anos de idade. Apesar da fama de carrasca perdurar por um bom tempo, o retrospecto do jogador contra o Corinthians é equilibrado nos resultados. São três vitórias do Peixe, quatro empates e duas do Timão.

FUTURO DE MARCOS LEONARDO

Clubes da Europa estão atraídos por Marcos Leonardo e a chuva de propostas pode ocorrer assim que a janela se abrir. Recentemente, Sporting e Roma demonstraram interesse pelo atleta. Enquanto esteve à disposição da Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Mundial, o jogador chegou a cogitar a possibilidade de não jogar novamente pelo time da Vila Belmiro.

– Posso, sim, arrebentar nesse Mundial e não voltar para o Santos. Então, isso é bem relativo. Se Deus quiser vou fazer um campeonato digno, que a gente vai bater campeão e o resto eu deixo acontecer naturalmente – disse o camisa 9.

No Mundial da categoria, o centroavante estufou as redes cinco vezes em cinco partidas disputadas. Pelo Peixe, seus números impressionam pelo contraste com a pouca idade. Marcos é o oitavo maior artilheiro do clube no século XXI, empatado com o atacante Dodô.

DUELO CONTRA O CORINTHIANS

Ambos em momentos nada favoráveis, os clubes duelam para abrir margem para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Clássico Alvinegro acontece nesta quarta-feira (21), às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

