Cornet cai, se machuca, luta, mas perde para Rybakina em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 06/07/2023 - 15:41 Compartilhe

Atual campeã de Wimbledon e terceira do mundo, a cazaque Elena Rybakina espantou a zebra e avançou, nesta quinta-feira, para a terceira rodada do Grand Slam jogado na grama do All England Club.

Ela derrotou a francesa Alize Cornet, 74ª colocada, por 6/2 7/6 (7/2) após 1h47min na quadra central. Cornet é experiente e conhecida por bater grandes nomes em grandes torneios. Ano passado tirou na terceira rodada em Londres e polonesa Iga Swiatek.

Cornet sofreu uma lesão em uma queda na quadra no 5 a 5 em game onde pressionava a rival e teve várias chances de quebra. Acabou parando o jogo para colocar uma proteção na perna. Seguiu na partida, lutou, não se entregou, mas Rybakina foi mais efetiva no tie-break.

Ela se torna a primeira campeã do ano anterior a ir para a terceira rodada desde 2016.

Rybakina terá pela frente a britânica Katie Boulter, 89ª colocada, que marcou 6/0 3/6 6/3 sobre a búlgara Viktoriya Tomova.

Parceira de Luisa Stefani nas duplas, Caroline Garcia, quinta do mundo, sofreu contra a canadense Leylah Fernandez, mas avançou de virada por 3/6 6/4 7/6 (10/6) após 2h31min e encara a cabeça de chave 32, a tcheca Marie Bouzkova.