Corinthians x Liverpool-URU: onde assistir, prováveis escalações e desfalques do jogo pela Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 15:44 Compartilhe

Mesmo eliminados da Libertadores, Corinthians e Liverpool-URU se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela rodada final da fase de grupos da competição, de olho em uma vaga nos playoffs da Sul-Americana. A bola rola às 21h30, na Neo Química Arena.

+ IMPERDÍVEL! Transmissão ao vivo dos jogos do Timão na Liberta por apenas R$1,00!

Ambas equipes possuem quatro pontos no Grupo E, mas o Timão leva vantagem no saldo de gols e tem a vantagem do empate para conseguir a classificação ao playoff da Sul-Americana, concedida a todos os terceiros colocados na fase de grupos da Libertadores.

Contudo, o foco de Vanderlei Luxemburgo e da diretoria alvinegra está em afastar o Timão da zona do rebaixamento no Brasileirão, e o treinador corintiano mandará uma equipe alternativa para o duelo contra os uruguaios, inclusive poupando alguns titulares do banco de reservas.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

Já o Liverpool-URU precisa da sua primeira vitória fora de casa na competição para avançar à Sul-Americana. A equipe do técnico Jorge Bava vem de duas vitórias consecutivas e lidera sua chave no Campeonato Uruguaio.

+ Timão se afasta do Z4? Veja tabela e os próximos jogos do Brasileirão

Veja todas as informações da partida:

CORINTHIANS X LIVERPOOL-URU

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e hora: 28/6/2023, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Ángel Arteaga-VEN

Assistentes: Tulio Moreno-VEN e Alberto Ponte-VEN

VAR: Yadir Acuña-COL

Onde assistir: Globo (apenas para SP), ESPN, Star+, Paramount+. e em tempo real no LANCE!

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Rafael Ramos, Renato (Caetano), Murillo e Fábio Santos; Giuliano, Matheus Araújo (Cantillo) e Adson; Pedro, Giovane (Felipe Augusto) e Wesley. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Desfalques: Renato Augusto (edema na panturrilha esquerda) e Barletta (trauma no joelho direto)

Pendurados: Roni e Fausto Vera

LIVERPOOL-URU: Britos; Martirena, Izquierdo, Pereira e Samudio; Lucas Lemos, Gonzalo Nápoli e Fabricio Díaz; Rivero, Otormín e Rubén Bentancourt. Técnico: Jorge Bava.

Desfalques: Marcelo Meli (suspenso)

Pendurados: –