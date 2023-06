Corinthians vence o Santos na Vila Belmiro, resultado aumenta a crise no Peixe e protestos encerram o jogo antes do fim

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 22:20 Compartilhe

A vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Santos na Vila Belmiro foi o estopim para que o clássico, realizado na noite desta quarta-feira (21), fosse encerrado antes do apito final. Aos 40 minutos do segundo tempo, os gritos em protesto começaram nas arquibancadas do estádio santista e logo foi seguido por uma série de lançamentos de bombas em direção ao gramado.

Com isso, o árbitro Leandro Pedro Vuaden decidiu por terminar a partida, mesmo com ainda mais cinco minutos e os acréscimos a serem jogados.

+ Lance! estreia nova marca e se reposiciona no mercado de mídia esportivas

Com o revés, o Peixe chegou ao nono jogo sem vitórias e viu o maior rival ter a vida tranquilizada. O Timão abriu a 11ª rodada na 16ª colocação, a um ponto da zona do rebaixamento.

Os gols da partida foram marcados por Yuri Alberto e Ruan Oliveira, ambos ainda no primeiro temopo.

CORINTHIANS COMEÇA MELHOR E SAI NA FRENTE

O jogo começou da forma como todos esperam um duelo entre dois times em crise e vindo de maus resultados: ruim. Erros básicos em ambos os lados, mas o Corinthians tinha mais volume ofensivo e criava mais desde o início. Antes de abrir o placar, aos 18 minutos, teve três boas oportunidades de ir às redes. Na primeira, Biro cruzou, Yuri Alberto cabeceou, João Paulo defendeu, e, no rebote, Róger Guedes acertou a trave. O camisa 10 corintiano, no entanto, estava em posição irregular. Na segunda, Fagner puxou contra-ataque desde o campo de defesa, deixou Yuri na cara do gol, mas o centroavante mandou para fora. A terceira foi com Róger Guedes arriscando de longe e obrigou João Paulo a fazer mais uma boa defesa.

E de tanto insistir, o Timão abriu o placar antes dos 20 minutos de partida. E com a lei do ex, que também foi momento de desencanto para Yuri Alberto, que não marcava gols há 10 partidas e voltou a balançar as redes contra o clube que o revelou. A jogada começou com Róger Guedes, que enfiou para Ruan Oliveira, que saiu na cara de João Paulo, que iria abafar, mas foi surpreendido com o meia corintiano tocando para trás, onde chegava Yuri, que bateu e ainda viu a bola tocar no zagueiro Joaquim antes de entrar.

SANTOS EMPATA, MAS GOL É ANULADO COM A AJUDA DO VAR

Somente três minutos após sofrer o gol, o Santos chegou ao ataque pela primeira vez e chegou a igualar o marcador, com Mendoza. Mas o atacante tocou com o braço na bola na primeira tentativa de finalização antes de marcar.

O lance foi iniciado com Marcos Leonardo, que invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado. A bola sobrou para João Lucas, que encontrou Mendoza, que chutou em cima da marcação. Na volta, a bola bate no braço do atacante, que completa para o gol. O árbitro Leandro Pedro Vuaden assinalou o gol, mas contou com a ajuda da arbitragem de vídeo, de Rafael Traci, para voltar atrás na decisão.Mendoza reclama com o árbitro Leandro Pedro Vuaden após ter gol anulado (Foto: Guilherme Dionizio/Codigo 19/Gazeta Press)

TIMÃO AMPLIA E LEVA BOA VANTAGEM PARA O INTERVALO

Controlando as ações, o Timão não demorou muito para ampliar o resultado. E se havia dado uma assistência para Yuri Alberto, o segundo gol corintiano foi marcado por Ruan Oliveira. Ele que empatou a partida contra o Cuiabá, antes da pausa do futebol brasileiro por conta das datas Fifa, teve a sua oportunidade como titular no clássico desta quarta-feira (21) e deixou a sua marca após cobrar falta para a área. Ela passa por todo mundo, desviando levemente no lateral João Lucas, do Santos, mas não de forma contundente para tirar o gol do meio-campista e transformá-lo em contra.

SANTOS LEVA MAIS PERIGO, MAS CORINTHIANS CHEGA MAIS PERTO DO GOL NO SEGUNDO TEMPO

Diferentemente do primeiro tempo, o Santos chegou mais ao ataque na etapa final. E, inclusive, teve mais chances de marcar. Em duas delas, parou em boas defesas do goleiro Cássio. A primeira, em uma cabeçada de Marcos Leonardo. Já a segunda, com um tiro de longa distância dado por Dodi. E a terceira, já próximo ao fim da partida, em um chute de Mendoza em média distância.

Mendoza também levou perigo ao arrastar a marcação do Corinthians e rolar para Marcos Leonardo finalizar para a área.

No entanto, o melhor momento de gol no segundo tempo foi com o Corinthians, logo no começo da etapa final, quando Bidu cruzou, a bola sobrou para Ruan Oliveira no segundo pau, o meia dominou com classe e cruzou para Yuri Alberto chegar cabeceando. A bola bateu na trave e se perdeu até a linha de fundo.

JOGO TERMINA SEM ACABAR

Aos 40 minutos do segundo tempo, a paciência da torcida do Santos acabou. Se no intervalo vaias já haviam acontecido, além de xingamentos direcionados ao presidente Andres Rueda, antes do apito final bombas foram jogadas em direção ao gramado e fizeram com que o elenco santista ficasse concentrado no meio-campo, cercado por cerca de 50 seguranças. O elenco corintiano também teve que descer para o vestiário descesse correndo, enquanto era alvejado por alguns objetos.

Após alguns minutos no centro do gramado, os atletas santistas desceram correndo para os vestiários, mas foram atingidos por rojões. O primeiro a conseguir escapar foi o técnico Odair Helmann, que deixou os demais jogadores para trás.

No lado externo da Vila Belmiro, as manifestações de forma agressiva seguiram. A Polícia precisou conter com gás de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo.

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 2 CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO – 11ª RODADA

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Data e hora: 21 de junho de 2023, às 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Árbitro de video: Rafael Traci (SC)

Público e renda: 12.499 pessoas, R$ 661.852,50

Cartões amarelos: Rodrigo Fernández e Dodi (Santos); Fagner, Matheus Bidu, Biro e Yuri Alberto (Corinthians)

Cartões vermelhos: –

GOLS: 1-0 Yuri Alberto (18’/1T); 2-0 Ruan Oliveira (27’/2T)

SANTOS

João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio (Lucas Pires, 26’/2T); Rodrigo Fernández (Sandry, 26’/2T), Dodi e Lucas Lima (Luan Dias, 30’/2T); Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo (Ângelo, intervalo). Técnico: Odair Helmann.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu (Fábio Santos, 33’/2T); Roni, Maycon (Giuliano, 33’/2T) e Ruan Oliveira (Matheus Araújo, 19’/2T); Biro (Adson, 23’/2T), Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

E MAIS: