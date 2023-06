Corinthians vence o Cruzeiro e avança à semifinal do Brasileirão Feminino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 20:49 Compartilhe

O Corinthians está classificado à semifinal do Brasileirão Feminino. Nesta segunda-feira (26), as Brabas venceram o Cruzeiro por 4 a 2, na Fazendinha, e garantiram vaga entre as quatro melhores equipes do país pelo sétimo ano consecutivo.

Jheniffer, Vic Albuquerque, Duda e Tamires anotaram os gols corintianos, enquanto Isa Fernandes e Byanca Brasil fizeram os gols da Raposa. A equipe do técnico Arthur Elias irá enfrentar o Santos na próxima fase.

O duelo na Fazendinha foi agitado. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Jheniffer aproveitou cruzamento da esquerda e aparece na segunda trave, abrindo o placar de carrinho. As Brabas ampliaram o placar com Vic Albuquerque, que aproveitou bonita jogada coletiva de suas companheiras e marcou bonito gol da entrada da área.

O Cruzeiro descontou ainda no primeiro tempo. Isa Fernandes subiu mais que a zaga corintiana em falta cobrada pela esquerda e fez o primeiro das visitantes. Porém, no início da etapa final, Duda Sampaio aproveitou cruzamento de Gabi Portilho e desviou na segunda trave, fazendo valer a “Lei do Ex”.

Resiliente, o Cruzeiro voltou a marcar aos 12 minutos do segundo tempo. Marília fez boa jogada pela esquerda e rolou para Byanca Brasil apenas empurrar para as redes. Tamires sacramentou a vitória das Brabas logo em seguida, em chute de primeira, dentro da área.