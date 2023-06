Corinthians vê Rojas ficar livre de vez e mostra otimismo para evitar ‘papelão’ com jogador

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 7:04 Compartilhe

Matías Rojas caminha para fazer seu último jogo vestindo a camisa do Racing nesta quarta-feira (28), quando a equipe argentina enfrenta a Ñublense, pela rodada final da fase de grupos da Libertadores. Depois disso, o jogador tem caminho livre para reforçar o Corinthians.

O contrato do meia paraguaio acaba no dia 30 de junho, e o plano da diretoria alvinegra é anunciá-lo na abertura da janela de transferências, no dia 3 de junho. O Timão e o estafe de atleta estão alinhados e a maioria dos documentos já foram assinados, incluindo um pré-contrato.

Impedido de registrar novos jogadores por conta de uma dívida com o empresário Eduardo Bou Daye e correndo risco de sofrer novamente essa punição por uma dívida com Mauro Boselli, o Corinthians está confiante de que pagará seus débitos até o fim de junho, liberando imediatamente o clube a registrar reforços.

O otimismo corintiano para quitar suas dívidas e evitar punições vem do dinheiro arrecadado nas vendas de Gustavo Mantuan e Pedro ao Zenit. A primeira foi oficializada na semana passada, por 2 milhões de dólares (R$ 9,6 milhões na cotação atual), enquanto a de Pedro depende apenas da aprovação do atleta, e gira em torno de 9 milhões de euros (R$ 47,4 milhões na cotação atual).

Caso o Timão não quite suas pendências e a punição ainda esteja ativa na abertura da janela, a tendência é que Rojas seja oficializado e fique treinando no CT Joaquim Grava até o clube pagar o que deve. Ele assinará contrato de quatro anos com o Alvinegro.

Nas últimas semanas, o Racing tentou um ultimato pela permanência do meia, mas não conseguiu chegar nas cifras apresentadas pelo Corinthians. Somando jogos pelo clube argentino e seleção paraguaia, Rojas disputou 17 partidas na temporada, anotando nove gols e distribuindo duas assistências.