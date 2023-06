Corinthians vê Copa do Brasil como oportunidade de compensar metas financeiras na temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 6:54 Compartilhe

Apesar de estabelecer metas financeiras e esportivas modestas para 2023, o Corinthians caminha para falhar na maioria dos objetivos estabelecidos para a temporada. Com a eliminação precoce no Paulistão e na Libertadores, o clube ficou para trás em dois dos quatro objetivos traçados.

Mesmo assim, a diretoria não considera o ano como um fracasso e aposta na Copa do Brasil para salvar o caixa e a seca de títulos do clube. O mata-mata nacional é a competição na qual o Alvinegro já cumpriu a meta traçada no orçamento – chegar às oitavas de final.

– A nossa meta da Copa do Brasil já foi até superada e através dela podemos superar todas as outras. É uma questão de valores. Além do planejamento orçamentário tem o de desempenho, de conquistas, que é o mais importante. A manutenção do clube na Copa do Brasil vai equacionar. Inclusive, passando essa difícil fase que teremos, as saídas das outras. Uma coisa é a parte econômica, outra é a performance – disse Alessandro Nunes, gerente de futebol corintiano, após o empate com o Cuiabá na Neo Química Arena.

Caso o Corinthians repita a campanha da temporada passada na Copa do Brasil, onde ficou com o vice-campeonato, o clube ainda embolsaria mais R$ 39 milhões, totalizando R$48,7 milhões em premiação apenas na Copa do Brasil. O orçamento de 2023, aprovada pelo Conselho Deliberativo, previa cerca de R$ 60 milhões somando a premiação de todas as competições.

METAS FINANCEIRAS CORINTHIANS 2023

Paulistão – Semifinal (R$ 850 mil) – Eliminado nas quartas de final

Libertadores – Oitavas de final (R$ 22,2 milhões) – Eliminado na fase de grupos

Brasileirão – Sétimo lugar (R$ 31,5 milhões) – Em andamento

Copa do Brasil – Oitavas de final (R$ 5,4 milhões)- Superado

Na temporada passada, o Timão traçou as mesmas metas e cumpriu todas, indo além na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

