Corinthians traça planejamento para que dívidas não atrapalhem planos no mercado da bola

Impedido de registrar novos jogadores por conta de uma dívida com o empresário Eduardo Bou Daye, o Corinthians traça um plano para quitar a situação, ficar livre da punição e ser liberado para se movimentar na janela de transferências que será aberta no próximo dia 3 de julho.

A direção corintiana está confiante de que pagará o débito até o fim do mês, o que automaticamente libera o clube alvinegro a se movimentar no mercado da bola. Como a janela não está aberta, a visão internamente é de que não há necessidade de imediatismo.

O departamento de futebol do. Corinthians tem mantido contatos com alvos em potencial, como os meias Cuéllar e Rojas, mas ciente que a oficialização só acontecerá no próximo mês, caso os negócios realmente se concretizem – o primeiro ainda está em andamento, enquanto o segundo está encaminhado.

Enquanto isso, a direção corintiana ganha tempo para encontrar recursos para pagar as pendências e também negociar melhores condições de pagamentos. O valor pela venda do atacante Gustavo Mantuan ao Zenit, da Rússia, oficializada nesta sexta-feira (23), será usado para quitar não só essa pendência, mas também a com o ex-atacante do clube Mauro Boselli, que cobra pendências salariais.

O Corinthians receberá 2 milhões de euros (R$ 10,4 milhões, na cotação atual) pela venda de Mantuan. A quantia paga as pendências com Boselli, que é de 1,1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões, na cotação atual), e com Eduardo Bou Daye, que gira em torno de R$ 1,5 milhão.

Inclusive, a pendência com o empresário é justamente pela ausência do pagamento da comissão na intermediação da contratação de dois atletas em 2019, um deles era justamente Boselli. O outro é o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, que segue no clube alvinegro, tem tem contato até o fim deste ano e negocia a renovação.