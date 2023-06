Corinthians se reapresenta após vitória no clássico, e Luxemburgo vive dilema na lateral

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 17:57 Compartilhe

Após vencer o Santos por 2 a 0, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira (22) e iniciou a preparação para o confronto deste sábado (24), contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Para o duelo na Arena da Baixada, Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. As opções para substituir o camisa 23 são Bruno Méndez e Rafael Ramos.

A comissão técnica não quis forçar a volta de Méndez contra o Santos já que o atleta de 23 anos foi titular na zaga do Uruguai contra Cuba, em amistoso na Data Fifa. O uruguaio já foi improvisado na lateral em diversos momentos da temporada e desposta como primeira opção para substituir Fagner. Já Rafael Ramos é um dos “negociáveis” no elenco do Timão e não atua há quatro meses pelo clube.

Nesta quinta-feira (22), os titulares contra o Peixe realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Com o restante dos atletas, Luxemburgo e sua comissão organizaram um trabalho de organização ofensiva em superioridade numérica. Primeiro, em duelos de dois contra um e, em seguida, de três contra dois. Houve ainda um trabalho de enfrentamento em espaço reduzido e coringas posicionados ao lado dos gols.

Depois do trabalho no gramado, o coordenador de preparação física, Antônio Mello, e o preparador físico, Daniel Félix, levaram os jogadores à caixa de areia para um último trabalho físico.

A delegação alvinegra finaliza a preparação para o jogo contra o Athletico manhã desta sexta-feira (23), no CT. Com 12 pontos, o Timão está duas posições acima da zona do rebaixamento, enquanto o Furacão ocupa o nono lugar, com 16 pontos.