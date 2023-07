Corinthians renova contrato com o volante Ryan Gustavo, pivô de confusão no Peru

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 16:12 Compartilhe

Após viver uma noite inesquecível diante do Universitario-PER, pela Copa Sul-Americana, Ryan Gustavo teve seu contrato estendido pelo Corinthians. Seu vínculo com o Timão, que ia até 30 de junho de 2024, passa a ser válido até 13 de julho de 2026.

– Foi um sonho realizado! A gente batalha tanto para estar no profissional e fazer uma estreia pela Libertadores é algo muito bom! A sensação de renovar o contrato é maravilhosa e estar mais 3 anos no Corinthians é algo que eu sempre quis. Estou muito feliz de realizar mais este sonho! – disse Ryan após assinar o novo contrato.

Ryan Gustavo está no Corinthians desde os oito anos e passou por todas as categorias de base corintiana, desde o Sub-11 até o profissional. Com 1,73m, o garoto superou problemas de altura para ser um dos destaques do Sub-20 na última temporada. Em 2022, ele fez 19 jogos como titular na base, somando três gols e duas assistências.

Com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, Ryan fez sua estreia no profissional diante do Liverpool-URU, pela fase de grupos da Libertadores. O grande momento do garoto foi diante do Universitario. Ele marcou o gol da vitória sobre os peruanos, tirou a camisa e foi o pivô da confusão no Estádio Monumental, em Lima.

Luxemburgo ficou satisfeito com a forma com que o atleta lidou com a situação, reconhecendo o erro, sabendo se desculpar e, principalmente, tendo a atitude de pedir desculpas para cada companheiro. A personalidade de Ryan, aliada à qualidade do atleta como primeiro volante, fizeram a comissão técnica tomar a decisão de promovê-lo ao time principal.