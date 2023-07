Corinthians quer volante do Fortaleza, mas tem dificuldades na negociação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 06/07/2023 - 14:15 Compartilhe

Em busca de um primeiro volante, o Corinthians procurou o Fortaleza por Zé Welison, de 28 anos. O modelo de negócio desejado pela diretoria do Timão é envolver jogadores do elenco alvinegro pelo atleta de 28 anos, mas a ideia foi prontamente negada pelo presidente do Leão do Pici, Marcelo Paz.

– É verdade. O Corinthians tem interesse no Zé Welison, nos procurou formalmente com o modelo de negócio envolvendo uma troca de jogadores, mas, no momento, não temos intenção de fazer o negócio. A gente entende que o Zé Welison é um jogador importante para o Fortaleza. Nas últimas dez partidas, ele foi titular em cinco, entrou em três e esteve lesionado em uma – disse Marcelo Paz à Rádio O Povo CBN.

O volante de 28 anos já disputou seis partidas no Brasileirão e, caso entre em campo contra o Athletico-PR, dificilmente haverá uma nova oferta. Com o risco de perder Hércules, o Leão do Pici não quer se desfazer de dois atletas da mesma posição que vem atuando com frequência na equipe.

– Existe uma possibilidade de saída do Hércules, então, perder dois jogadores na mesma função seria bem complicado para nós. No momento, o Corinthians tem interesse, existe a tentativa, o desejo de forma muito profissional, mas no momento o Fortaleza não tem interesse em fazer esse negócio – concluiu o presidente do Fortaleza.

Após fechar com Rojas, a diretoria alvinegra vem encontrando dificuldades no mercado para preencher as três lacunas apontadas pelo departamento de futebol: um zagueiro, um volante e um atacante de beirada. Nos últimos dias, o Corinthians viu o Al Hilal aceitar a proposta do Al Shabab por Gustavo Cuéllar, que estava na mira do Timão.