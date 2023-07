Corinthians monitora lateral paraguaio e se anima com informações iniciais

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 17:06 Compartilhe

O Corinthians monitora o lateral-esquerdo Alan Rodríguez, do Rosário Central, da Argentina. A direção corintiana, inclusive, já fez alguns contatos para obter mais informações sobre o atleta e ficou bastante empolgada. A informação do interesse foi publicada inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho e confirmada pelo Lance!.

De acordo com o que obteve a reportagem, as condições para o Timão contratar Rodríguez são favoráveis. O momento financeiro na argentina não é bom, e o salário de Alan é bem abaixo até mesmo em relação aos menores vencimentos do elenco corintiano.

O Corinthians também considera o jogador com um bom potencial de revenda, algo que o clube tem procurado nos atletas que visa contratar. Ele, por exemplo, foi contratado pelo Rosário, vindo do Cerro Porteño, do Paraguai, no início do ano, por algo em torno dos 800 mil dólares (R$ 3,8 milhões, na cotação atual) por 50% dos direitos – o restante pertence ainda ao clube paraguaio.

As informações sobre a parte técnica do lateral também agradaram o Timão, principalmente o número de assistências. São cinco em 25 jogos nesta temporada. No ano passado, ainda defendendo o Cerro, foram 10 em 42 partidas.

É do interesse do técnico Vanderlei Luxemburgo contar com mais um lateral-esquerdo, já que o treinador entende que Fábio Santos não consegue fazer uma quantidade superior a dois jogos em sequência. Assim, Luxa teme ter somente um jogador na posição em certos momentos importantes na temporada.