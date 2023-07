Corinthians inicia preparativos para majestoso decisivo na Copa do Brasil

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 13:38 Compartilhe

Na manhã deste domingo (23), o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava para as atividades do dia, após empatar em 0 a 0 com o Bahia, e começou os preparativos para o majestoso contra o São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida de ontem, como de costume, realizaram trabalho regenerativo na parte interna do CT. Já o restante do plantel, foi ao campo 2 para iniciar as atividades. Após aquecimento, o grupo de jogadores fez um treino de posse de bola em campo reduzido.

Os goleiros do Timão fizeram um trabalho específico da posição, comandado pelos preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando. Na sequência, participaram das atividades com o restante do grupo.

O Corinthians retorna aos treinamentos na tarde desta segunda-feira (24), para finalizar a preparação visando a Copa do Brasil. A bola rola na próxima terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.