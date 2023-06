Corinthians estipula data para o retorno do meia Renato Augusto

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 12:40 Compartilhe

O Corinthians quer preservar o meia Renato Augusto e não correr o risco de forçar uma recuperação e causar novos transtornos naquele que é um dos seus principais atletas, mas tem sofrido com uma série de problemas físicos nesta temporada.

Assim, a programação é que o camisa 8 volte a jogar apenas no dia 5 de julho, quando o Timão enfrentará o América-MG, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O meio-campista será ausência nos dois próximos compromissos do clube alvinegro, contra o Liverpool, do Uruguai, pela Libertadores, e Bragantino, pelo Brasileirão.

No duelo contra os uruguaios, o Timão deve ir a campo com os reservas. Assim, mesmo se Renato estivesse disponível, a tendência é que ele não jogasse. Já contra o Braga, a ideia do técnico Vanderlei Luxemburgo é escalar uma equipe próxima do que ele pretende colocar no confronto em formato mata-mata contra o Coelho.

– (Renato Augusto) Está fazendo trabalho de recuperação, onde aceleramos no jogo contra o Atlético (pelas oitavas de final da Copa do Brasil). Vamos preparar ele para o jogo contra o América. Para o fim de semana será muito difícil ele estar com a gente, não sei se vamos conseguir colocar ele – disse Luxa na entrevista coletiva após a derrota para o Athletico-PR, neste sábado (24).

O Corinthians não deve mais forçar recuperações para que Renato Augusto esteja mais rapidamente em campo. A lesão atual, por exemplo, é de grau um na panturrilha. Porém, é fruto de um esforço excessivo feito para que o meio-campista se recuperasse de um problema no menisco direito, no qual precisou até mesmo passar por uma artroscopia.

Ainda que o problema atual seja de menor gravidade, já é a terceira vez que o camisa 8 corintiano fica um período afastado por lesão. Além da contratura na panturrilha que ele recupera atualmente e da lesão no menisco que o tirou do gramado por quase dois meses, Renato também sofreu um estiramento na região colateral medial do joelho direito em março, ficando um mês afastado por conta disso.