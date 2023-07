Corinthians esconde relacionados para duelo contra o São Paulo na Copa do Brasil; veja provável escalação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 19:22 Compartilhe

O técnico Vanderlei Luxemburgo fez mistério e optou por não divulgar os jogadores relacionados pelo Corinthians para o Majestoso desta terça-feira (25), contra o São Paulo, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A estratégia vem sendo adotada por Luxa em clássicos e decisões.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

A principal dúvida envolve a presença de Matías Rojas, que sofreu uma entorse no pé esquerdo no empate do Timão com o Bahia, pelo Brasileirão. O paraguaio não teve lesão constatada, mas sim um trauma, e as chances dele atuar contra o São Paulo são remotas.

Após o empate em Salvador, Luxa despistou se seguirá com o esquema de três zagueiros ou retornará com uma linha de quatro na defesa. Independente do esquema, Róger Guedes, suspenso no final de semana, retornará ao time.

Uma possível escalação do Corinthians para o Majestoso conta com: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Giuliano, Fausto Vera, Ruan Oliveira (Rojas) e Renato Augusto; Róger Guedes e Yuri Alberto.

+ Timão avança? Veja datas e horários das semifinais da Copa do Brasil

No último treino antes da partida, Luxemburgo promoveu um trabalho tático e fez ajustes finais na equipe. O elenco alvinegro ficará concentrado no hotel Gildásio Miranda, dentro do CT Joaquim Grava, até momentos antes da partida.