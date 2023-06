Corinthians encaminha venda de Pedro para o Zenit, mas aguarda ‘aval’ do atacante

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 18:39 Compartilhe

O Zenit está próximo de levar mais uma joia do Corinthians. Após contratar Robert Renan e Du Queiroz, o clube russo possui negociações avançadas com o Timão pelo atacante Pedro, de 17 anos.

Valores são mantidos em sigilo, e o Lance! apurou que ainda falta ser discutido com o staff do atleta sobre salário e tempo de contrato. Mesmo assim, há otimismo para o negócio ser concretizado na próxima janela de transferências, que abre no dia 3 de julho.

Pedro seguirá no Timão até o final do ano pois só completará 18 anos em fevereiro do ano que vem. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do jogador e deve manter uma parte visando lucro em uma possível transferência no futuro.

O atacante, visto como uma das maiores revelações do Corinthians nos últimos anos, teve seu contrato renovado com o Timão até março de 2026, com multa rescisória estipulada em 120 milhões de euros (R$ 627,4 milhões na cotação atual) para clubes do exterior. O Zenit adquiriu a preferência de compra por Pedro na negociação que selou a permanência em definitivo de Yuri Alberto no Alvinegro.

