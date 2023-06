Corinthians é recebido com protestos em Santos e decide voltar para São Paulo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 0:05 Compartilhe

O Corinthians não conseguiu desembarcar na cidade de Santos na noite de terça-feira (20), véspera do clássico com o Peixe, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Lance! estreia nova marca e se reposiciona no mercado de mídia esportivas

Um grupo de cerca de 30 torcedores corintianos cercou o ônibus que levava a delegação alvinegra para o hotel onde ficaria concentrada na Baixada Santista. Porém, devido à insegurança, a direção do clube optou pelo retorno a São Paulo.

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

Ainda não se sabe qual a logística do Timão para ir até a Vila Belmiro, onde enfrentará a equipe santista nesta quarta-feira (21).

Vídeos obtidos pelo jornalista Andrew Sousa mostram que alguns rojões foram disparados contra o ônibus que transportava o elenco do Corinthians. Os torcedores presentes também gritaram pedindo para que os atletas joguem bola e entoaram o tradicional canto de “Ou joga por amor, ou joga por terror”.

+ Timão se afasta do Z4? Veja tabela e os próximos jogos do Brasileirão

O Timão ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com nove pontos, e tem apenas duas vitórias em 12 jogos, somando Copa do Brasil e Libertadores. A equipe alvinegra é a primeira fora da zona do rebaixamento e ainda não pontuou longe da Neo Química Arena no Brasileirão.

E MAIS: