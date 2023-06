Corinthians é premiado com melhor departamento de futebol feminino, e diretora traça meta ousada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 18:16 Compartilhe

O Corinthians recebeu, nesta sexta-feira (23), o prêmio CONAFUT, de melhor departamento de futebol feminino do Brasil no ano de 2022. 70% dos votos vieram de um júri especializado, 20% dos participantes do evento e 10% de votação popular.

Esta é a terceira vez que as Brabas garantem o prêmio CONAFUT, vencendo a categoria em 2018 e 2021. Cris Gambaré, diretora do futebol feminino do Timão, ressaltou o trabalho realizado no clube nesses últimos anos.

– O Corinthians é um case de sucesso no futebol feminino porque conseguiu ocupar o espaço correto. Foi dada essa oportunidade e soubemos fazer da melhor forma o que a equipe precisava em cada ano – disse Cris ao receber o prêmio da CONAFUT.

A diretoria destacou que a meta do departamento é colocar o clube entre os cinco melhores do mundo.

– O melhor foco para seguir como referência é sempre buscar um objetivo a mais. E, claro, além de tudo isso, respeitar as atletas, a comissão técnica e o nosso próprio espaço – concluiu Cris.

Em 2022, as Brabas faturaram a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista.