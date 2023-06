Corinthians é o time com mais convocadas pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Feminina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 18:02 Compartilhe

Pela segunda Copa do Mundo consecutiva, o Corinthians foi o clube com mais jogadoras selecionadas para representar o Brasil. A goleira Lelê, a lateral Tamires e as meias Luana e Duda Sampaio foram chamadas pela técnica Pia Sundhage para o Mundial que será disputado na Austrália e Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto.

+ IMPERDÍVEL! Transmissão ao vivo dos jogos do Timão na Liberta por apenas R$1,00!

A mais veterana das Brabas na lista de Pia é Tamires, que aos 35 anos vai para a sua terceira Copa do Mundo. A lateral postou video em suas redes sociais comemorando a convocação.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

As Brabas repetiram o feito de 2019, quando o clube alvinegro também teve quatro convocadas. Porém, a atacante Adriana se machucou e foi cortada da lista naquele ano.

O Brasil está no Grupo F e estreia na Copa do Mundo contra o Panamá, no dia 24 de julho.

+ Timão se afasta do Z4? Veja tabela e os próximos jogos do Brasileirão