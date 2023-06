Corinthians é impedido de registrar novos reforços por dívida com empresário

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 21:18 Compartilhe

O Corinthians foi punido na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF e está impedido de registrar novas contratações por seis meses.

A punição é referente ao não pagamento das intermediações para a EBDX Consultoria Desportiva LTDA, empresa que pertence ao empresário Eduardo Bou Daye, nas contratações do zagueiro Bruno Méndez e do centroavante Mauro Boselli, ambas em 2019. A informação foi publicada pelo portal R7.

Ambas intermediações, somadas, chegam no valor de R$ 7.374.053,20, e a diretoria alvinegra tinha alinhado pagar em 15 parcelas. Bou Daye alega não ter recebido a sétima e a última parcela do acordo, avaliadas em R$ 491.603,54 cada. Juros e correções monetárias já estão inclusos nas parcelas.

Para encerrar este “transfer ban”, a diretoria alvinegra precisa quitar as pendências ou entrar em um novo acordo com o empresário. O Lance! procurou o clube, que desconhece o caso, mas confia que estará apto para inscrever novos reforços a partir do dia 3 de julho, data de abertura da janela nacional de transferências.

No início de junho, a diretoria viu o prazo de 45 dias para acertar a dívida de 1,1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões, na cotação atual) que possui referente a salários atrasados com Mauro Boselli. A diretoria alvinegra está em contato com os advogados e demais representantes do atacante para acertar um acordo e evitar um novo “transfer ban”.