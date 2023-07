Corinthians bate recorde de público pagante da Arena contra o São Paulo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 2:17 Compartilhe

O maior público pagante em jogos do Corinthians na Neo Química Arena foi registrado na noite desta terça-feira (25), quando o Timão venceu o São Paulo por 2 a 1, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

Estiveram presentes 46.517 torcedores corintianos, superando os 46.486 mil que marcaram presença no estádio corintiano no empate sem gols da equipe alvinegra com o Flamengo, na primeira partida da final da mesma competição no ano passado.

Se contarmos os não pagantes, 46.965 pessoas estiveram em Itaquera para acompanhar a vitória no Majestoso. Assim, a quantidade total de público no duelo contra o Tricolor foi inferior ao da final contra o Rubro-Negro, em 2022, que teve 47.031 presentes. Com valores inferiores dos ingressos em relação ao jogo contra os cariocas na última temporada, a arrecadação diante do São Paulo foi de R$ 2.690.717,50.

+ Timão avança? Veja datas e horários das semifinais da Copa do Brasil

A euforia da Fiel, contudo, será interrompida, tendo em vista que o Corinthians jogará com portões fechados no sábado (29), contra o Vasco, em razão da punição imposta pelo STJD sobre os gritos homofóbicos entoados pelos torcedores corintianos contra o próprio São Paulo, no Brasileirão.