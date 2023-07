Corinthians anuncia a contratação do meia Matías Rojas; veja detalhes

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 17:02 Compartilhe

O Corinthians anunciou seu primeiro reforço na janela do meio do ano nesta terça-feira (11). Trata-se do meia Matías Rojas, de 27 anos, que ficou livre no mercado após fim de contrato com o Racing, da Argentina. O Timão adquiriu 80% dos direitos do paraguaio por 1,8 milhão de dólares (R$ 8,9 milhões). O atleta assinou contrato de três temporadas, até junho de 2026.

A diretoria alvinegra pagou a primeira parcela da dívida que tinha com o empresário Eduardo Bou Daye e tem acordo alinhado para quitar a segunda parcela, derrubando a punição que impedia o clube de registrar reforços por seis meses.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

Assim, Rojas poderá ser inscrito pelo clube no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Segundo soube o Lance!, a comissão técnica de Luxemburgo planeja relacionar o paraguaio para o duelo desta quarta-feira (5), contra o América-MG, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Mesmo com o anúncio, o meia ainda não está inscrito na Sul-Americana fica fora da partida desta terça, contra o Universitario, do Peru.

Com pré-contrato assinado há um mês, Rojas teve o seu primeiro contato com a torcida corintiana no domingo (2). O meia esteve em um dos camarotes da Neo Química Arena e acompanhou a derrota do Corinthians diante do Bragantino.

+ Timão se afasta do Z4? Veja tabela e simule os jogos do Brasileirão

Pela seleção paraguaia e Racing, Rojas possui dez gols marcados e duas assistências em 20 jogos disputados. Ele balançou as redes em sua despedida do clube argentino, contra o Ñublense, pela Libertadores.